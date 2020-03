Lazio, il nuovo calendario: le partite dalla 27esima alla 38esima

La nuova intesa trovata in serata nel Consiglio di Lega straordinario rivoluziona completamente il calendario della Serie A. Tutte le giornate slitteranno di una settimana per lasciare il prossimo weekend, più lunedì 9 marzo, liberi per i recuperi della 26esima giornata. Per quanto riguarda la Lazio il prossimo impegno sarà domenica 15 marzo alle 15 a Bergamo contro l'Atalanta e poi a seguire le restanti 11 partite, con due turni infrasettimanali il 21 o 22 aprile e il nuovo del 12 o 13 maggio. Di seguito il nuovo calendario dei biancocelesti, in cui da Lazio - Fiorentina in poi vengono indicati i due giorni (sabato e domenica) del weekend in cui si giocherà la partita. Con lo slittamento infatti andranno riprogrammate le date e la programmazione televisiva di ogni giornata.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO (dalla 27esima giornata)

Domenica 15 marzo: Atalanta - Lazio (Serie A)

21-22 marzo: Lazio - Fiorentina (Serie A)

4-5 aprile: Torino - Lazio (Serie A)

11 aprile: Lazio - Milan (Serie A)

18-19 aprile: Lecce - Lazio (Serie A)

21-22 aprile: Lazio - Sassuolo (Serie A)

25-26 aprile: Udinese - Lazio (Serie A)

2-3 maggio: Juventus - Lazio (Serie A)

9-10 maggio: Lazio - Cagliari (Serie A)

12-13 maggio: Verona - Lazio (Serie A)

16-17 maggio: Lazio - Brescia (Serie A)

23-24 maggio: Napoli - Lazio (Serie A)

