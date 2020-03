FORMELLO - Lazio, la ripresa: titolari in palestra, Inzaghi gestisce il gruppo

FORMELLO - Si gioca o non si gioca? Nel frattempo la Lazio si allena. Alle 15, dopo la domenica di riposo, iniziano gli allenamenti settimanali che dovrebbero portare alla trasferta di Bergamo: il condizionale è d’obbligo in attesa di comunicazioni ufficiali. Gruppo ridotto, quello guidato da Simone Inzaghi al Fersini: in campo soltanto i calciatori rimasti a riposo o entrati nel secondo tempo con il Bologna (ma tra questi non si vedono Lukaku e Caicedo). I titolari rimangono in palestra evitando la pioggia e il vento che hanno caratterizzato il pomeriggio a Formello. Il tecnico, per rimpolpare la rosa, aggrega i baby Primavera Marocco, Ndrecka e Moro. Per domani, da programma, è prevista una doppia seduta (10.30 e 15). Nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni dei calciatori ai box: Lulic è out, Acerbi e Marusic provano il recupero per l'eventuale sfida con l'Atalanta. Sotto osservazione anche Luis Alberto, uscito acciaccato dalla partita di sabato (problema all'inguine).