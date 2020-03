Consiglio di Lega, il campionato slitta per i recuperi: Atalanta - Lazio il 15 marzo

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - Consiglio di Lega straordinario concluso da poco con un'intesa importante per il calendario di Serie A. Secondo quanto riportato da gazzetta.it è stato raggiunto un accordo per il recupero nel prossimo weekend delle partite rinviate nella 26esima giornata e lo scivolamento delle altre giornate, con l'inserimento di un turno infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio. Nel dettaglio, sabato 7 marzo si giocherà Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.30). Nel weekend successivo si giocherebbe invece la 27^ giornata: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45). Già domani potrebbe arrivare l'ok definitivo.

Dopo il Consiglio straordinario di Lega di ieri mattina e la convocazione dell'Assemblea straordinaria con i 20 presidenti di Serie A convocata per mercoledì, altra novità rispetto all'emergenza coronavirus. Come riportato da Sky Sport è in corso un Consiglio di Lega straordinario in conferenca call: si parla delle modifiche del calendario di Serie A per i recuperi delle gare rinviate.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, OCCHIO ALLA TRAPPOLA DEI RINVII

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato alle 18.33