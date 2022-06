Fiorentina, per la porta torna di moda Provedel: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna di moda in casa Fiorentina il nome di Ivan Provedel. Con la probabile partenza di Dragowski, il club toscano è alla ricerca di un portiere da affiancare a Terracciano. Il profilo del 28enne dello Spezia, accostato anche alla Lazio come possibile vice portiere nelle scorse settimane, è uno dei preferiti dalla Viola. Come riporta Tuttosport, la richiesta della società ligure è di 4/5 milioni e può giocare un ruolo importante nella trattativa Vincenzo Italiano che ha lavorato con l'estremo difensore ai tempi dello Spezia nella stagione 20/21.