Fiorentina, Pezzella: "Non sarà facile fermare l'attacco della Lazio"

Meno di 48 ore alla gara del Franchi per la Lazio. I viola vengono da una striscia di sei risultati utili consecutivi, non sarà facile perforare la difesa avversaria. Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha presentato il match ai microfoni di SkySport, partendo dalla sfida con Immobile: "Sappiamo che giocatore sia Immobile, è stato capocannoniere, ha fatto tanti gol, sappiamo quello che dà in campo. Ce ne sono tanti come lui in Serie A, proveremo a fermarlo. Correa? Lui è un grande giocatore, sta in un momento di forma molto buono, ha rinnovato poca fa, la società ha fiducia in lui e se l'è guadagnato sul campo. È un bravo ragazo e una brava persona, oltre che un ottimo giocatore, proveremo a fermare anche lui".

Pubblicato il 25-10 alle 19.26