Fiorentina, Prandelli: "Acquisti in attacco? Scommetterò ancora su Vlahovic"

Nei giorni scorsi dagli ambienti vicini alla Fiorentina era uscita la notizia di un interessamento dei viola per Caicedo. La porta alla cessione dell'attaccante biancoceleste è stata chiusa dal ds Tare prima di Lazio - Napoli e dopo la vittoria contro la Juventus anche Prandelli ha detto la sua rispetto a potenziali movimenti in attacco nel calciomercato di gennaio. Le sue parole a Sky Sport: "Continuerò a scommettere su Vlahovic perché si allena sempre bene e ha grande determinazione. Ricordiamoci che ha 20 anni ma se migliora nella fase terminale può fare tanti gol. Di speciale ha l'entusiasmo e di crearsi un futuro importante. Spesso non basta e bisogna fare i movimenti giusti".