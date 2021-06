Fiorentina, Ribery chiarisce: "Ho scelto! Ecco la mia posizione per il futuro"

"La mia posizione è chiara: voglio restare alla Fiorentina". Niente dubbi per Frank Ribery che, durante la sua visita al centro sportivo del Bayern Monaco ha fatto chiarezza sul suo futuro. Si pensava che la stella francese potesse lasciare Firenze visto il contratto in scadenza, ma ai canali ufficiali del club bavarese ha confermato: "Mi piacerebbe prolungare il contratto con la Fiorentina. Ci sono tante cose che amo di Firenze: mi piace molto la città, la gente, i tifosi e la lingua. Ho passato due anni belli fino ad ora. Spero di poter continuare ancora un anno o due. Conoscete la mia mentalità: amo lavorare e allenarmi. Mi sento bene. È sempre un piacere tornare qui, è sempre molto emozionante. Penso spesso a cosa ho fatto e cosa ho vinto col Bayern Monaco. Sento spesso i miei ex compagni, soprattutto quelli francesi".