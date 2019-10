Fiorentina, Ribery chiede scusa: "Ho sbagliato, ma meritiamo la stessa attenzione che viene data agli altri"

Si è beccato un cartellino rosso a fine partita. Frank Ribery è stato espulso da Guida per aver strattonato l'assistente Passeri durante le proteste al termine del match tra Fiorentina e Lazio. Un gesto che rischia di costargli una maxi squalifica. Nel frattempo però il francese ha chiesto scusa via social: "Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al Mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d'animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme".

