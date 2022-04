Fiorentina, svaligiata la casa di Ikoné: il valore della refurtiva

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta disavventura per Jonathan Ikoné. L'attaccante della Fiorentina, arrivato nel mercato di gennaio dal Lille, è stato derubato nella propria abitazione appena fuori Firenze quando non si trovava in casa. I ladri sono entrati indisturbati sottraendo all'esterno offensivo francese tre orologi, tra cui un Rolex, abiti, borse e scarpe griffati. Come riportato da Repubblica, da una prima stima dei danni, il calciatore ha calcolato decine di migliaia di euro di refurtiva.