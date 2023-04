FIORI E COMPOSIZIONI PRIMAVERILI? ASSO DI FIORI ILLUMINA LA TUA CASA: CHIAMA ALLO 0641219260 L'ASSO DI FIORI!

La primavera è infine giunta. Sole, colori e profumi. Il nome giusto per te è Vivaio Asso di Fiori, in Via del Casale di S. Basilio, 95, Roma. Non solo, troverai il nostro negozio di fiori in Via Pollenza, 4, Roma. La nostra storia è fatta di esperienza e certificazioni ad hoc. Scorri la news, e scopri le creazioni di Valerio, Maestro Fiorista che ha lavorato in Spagna, Russia, Francia e vanta collaborazioni con locali in tutta Roma, il brand Eataly a Genova, e diverse aziende in quel di Torino. Il Maestro Fiorista è specializzato anche nella creazione di bellissime composizioni di fiori primaverili, ideali per celebrare la nuova stagione. Con una vasta selezione di fiori e piante, Asso di Fiori ha il prodotto ideale per tutti. Che tu stia cercando un semplice bouquet o un'elaborata composizione floreale per celebrare l'arrivo della primavera, Asso di Fiori ha il prodotto adatto a te, il prodotto adatto ad ogni cliente! Il personale esperto del vivaio può aiutarti a creare una composizione unica e speciale che porterà sicuramente gioia in ogni occasione e celebrerà al meglio l’arrivo di una fantastica stagione di colori e sole, come la Primavera.

Non ti resta che scorrere la Photogallery qui sotto all'articolo per scoprire alcuni dei nostri prodotti e il video finale. Noi ti aspettiamo, fai il nome de Lalaziosiamonoi.it e avrai un trattamento speciale! [Clicca qui per il video o scorri a fine articolo]

