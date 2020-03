Foggia: "Lazio esempio di programmazione, può arrivare in fondo"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Pasquale Foggia, oggi direttore sportivo del Benevento, ha parlato della sua ex Lazio e sulle possibilità di arrivare allo scudetto: “È un esempio di programmazione. Inzaghi e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro. La Lazio può arrivare fino in fondo”. E se fosse arrivato qualche rinforzo a gennaio?: “Non è semplice aggiungere qualcosa dove le cose vanno bene. Conoscendo la Lazio, se ha deciso di andare avanti così è perché ha ritenuto fosse meglio per cercare di arrivare fino in fondo con gli uomini attuali”.

