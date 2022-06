Fondazione Lazio, importante iniziativa per lo sport: attesi ospiti speciali

Domenica 5 giungo lo “Sport System” europeo si radunerà nella Capitale per un’importante iniziativa promossa dalla società biancoceleste. Verranno presi in esame tutti i progetti che sono stati attuati negli ultimi cinque anni, per poi programmarne di nuovi tutti con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione sociale, l’integrazione della disabilità nel mondo dello sport e promuovere stili di vita sani. Inoltre, saranno stipulate nuove collaborazioni con altri club europei molto conosciuti tra cui lo Sporting Lisbona, il Bayer Leverkusen, la Stella Rossa e tanti altri. Il tutto si svolgerà nel corso di un’assemblea che si terrà dalle 9:30 alle 13:30 presso il Palazzo delle Federazioni Sportive, alla quale parteciperanno anche ospiti speciali. Sarà presente per la prima volta il Racing Club di Parigi rappresentato dal presidente Philippe Boudillon, società che ebbe un ruolo importante nella fondazione della Lazio. Sarà un momento evocativo per il club che vanta una storia ultracentenaria.

