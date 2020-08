Fonseca: "Dzeko? 16 gol senza rigori, altri in Italia invece..."

Campionato finito anche per la Roma che però è ancora attesa dall'importante scontro con il Siviglia in Europa League. A due giorni dal match Paulo Fonseca ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS in cui ha parlato anche di Dzeko e della sua stagione: "E' un giocatore speciale. Ha fatto 16 gol, ma senza calciare i rigori. Ci sono altri giocatori in Italia che hanno fatto molti gol, ma tirando i rigori. Ha qualità ed esperienza enormi, non è facile oggi incontrare giocatori così".

