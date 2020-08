DIRETTA - Calciomercato Lazio, si chiude per Fares e si insiste per Silva: tutte le trattative

Con la fine del campionato entrano nel vivo le trattative di calciomercato. Lazio già a lavoro da tempo su alcuni nomi, mentre altri ne sono emersi in questi ultimi giorni. Sono diversi i rinforzi con cui Tare vorrebbe puntellare la rosa, per regalare ad Inzaghi una squadra pronta ad affrontare tutte le competizioni della prossima stagione.

REPARTO ARRETRATO - In difesa il nome principale resta sempre quello di Marash Kumbulla, vero obiettivo dei biancocelesti. La proposta di 22 milioni più bonus e l'aggiunta del cartellino di André Anderson presentata al Verona non soddisfa a peino i gialloblù, forti anche dell'offerta dell'Inter economicamente più sostanziosa. Il giocatore lascerà sicuramente i veneti e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la trattativa. Come alternativa si monitora il profilo di Kim Min-Jae, 24enne coreano che ha apprezzamenti anche dal Tottenham e da tempo nel mirino di Tare. L'affare con gli inglesi pare essere saltato e la Lazio ha già avviato i contatti con il suo entourage. Da risolvere poi il nodo legato al vice Strakosha: oltre al nome di Consigli, portiere esperto che conosce già la Serie A, si valuta anche Sergio Rico del Siviglia, questa stagione in prestito al PSG. Il suo contratto scade nel 2021 e i suoi agenti sono gli stessi di Jony e Luis Alberto, tutti fattori che faciliterebbero un'eventuale trattativa. Più defilati i nomi di Crago e Paleari.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Il più vicino a vestire la maglia biancoceleste è Fares, esterno sinistro attualmente in forza alla Spal. Il giocatore è da tempo nelle grazie di Inzaghi che lo ha esplicitamente richiesto alla società. Battuta la concorrenza della Fiorentina grazie ad un'offerta più consistente (1,3 milioni a stagione) e alla possibilità data al giocatore di giocare la Champions. La richiesta per il suo cartellino è di 10 milioni, la Lazio ne offre 7 più bonus. Le parti non sono lontane e la sensazione è che si possa chiudere a breve. Per il centrocampo il sogno resta David Silva. Il fantasista spagnolo ha tante richieste, ma la Lazio gli garantirebbe un ruolo da protagonista in una squadra che può dire la sua in Europa e la possibilità di vivere in una città affascinante come Roma. Le offerte dell'Al Sadd e dell'Inter Miami sono economicamente inarrivabili per il budget dei biancocelesti, ma sportivamente non può esserci paragone. In attacco potrebbero essere due i colpi. Il primo è Borja Mayoral, centravanti del Real Madrid in prestito al Levante in questa stagione. Per lui pronto un quinquennale a 1,8 milioni più bonus, con il giocatore che gradirebbe offerta e destinazione. Gli spagnoli chiedono 15 milioni per la sua cessione, Lotito per ora è fermo a 13. Previsto, eventualmente, anche un diritto di recompera per i madrileni. L'altro nome è quello di Muriqui, con il procuratore che ha aperto ad una sua cessione.