Fonseca: “Per la Roma è più importante battere la Lazio che vincere lo scudetto”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca torna sulla sua esperienza in Serie A. Nel corso di un'intervista rilasciata a The Coaches Voice, l'attuale allenatore del Lille ha parlato della sua avventura con la Roma soffermandosi in modo particolare sul clima durante i derby contro la Lazio. Queste le parole del tecnico portoghese: "La Serie A è una delle migliori. Ho imparato molto durante le mie due stagioni lì. Il derby di Roma è incredibile. L’atmosfera è incredibile e tutti i tifosi sognano di vincerlo. Per i giallorossi potrebbe anche essere più importante battere la Lazio che vincere la Serie A. L’atmosfera prima della partita è un’esperienza incredibile".