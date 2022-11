FORMELLO - Lazio, giorno di festa e riposo: torna Milinkovic, Ciro spera

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Il giorno di riposo è stato un giorno di festa. Rimangono i ricordi, da domani devono tornare le ambizioni e la voglia di dimostrare continuità. Sarri ritroverà il gruppo a Formello nel pomeriggio, si comincerà a preparare la sfida di giovedì all'Olimpico con il Monza. Tornerà a disposizione Milinkovic, squalificato nel derby di ieri: il Sergente naturalmente si riprenderà il posto a centrocampo. Cataldi in regia, l'altra maglia se la giocano Vecino e Luis Alberto, si fanno le valutazioni anche considerando la gara ravvicinata con la Juventus, in programma 72 ore dopo. Il Mago, poco prima di uscire, aveva accusato un dolore al ginocchio. Sarri ha confidato al triplice fischio che si tratta di un problema di poco conto.

CIRO. In attacco rimane favorito il tridente leggero (si fa per dire, visto il derby) con Felipe Anderson falso nueve. Al massimo Sarri potrebbe decidere di sganciare in corsa Pedro: contro la Roma ha chiesto il cambio per un indurimento del polpaccio. Da monitorare restano le condizioni di Immobile, stamattina in Paideia per dei nuovi controlli strumentali. Ciro sta meglio, forse potrebbe essere pure convocato, però vanno calcolati i rischi. Va esclusa la sua titolarità. Si procede per step, il vero obiettivo è la sfida di domenica a Torino. In difesa possibile switch in mezzo tra Casale e Patric, a meno che non sia Romagnoli a rifiatare tra un big match e l'altro.