FORMELLO - Lazio, Immobile in palestra. Zaccagni passi avanti

FORMELLO - Ieri il rientro in gruppo, oggi un altro passo in avanti. Mattia Zaccagni ha recuperato dall'infortunio muscolare e ora sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Nel pomeriggio ha svolto anche la partitella in famiglia di chiusura: metà sfida a campo ridotto prima di lasciare il posto ad Adjaoudi, baby della Primavera di Calori aggregato. L'ex Verona sta ritrovando la forma smarrita durante il periodo di stop, cominciato dalla sfida all'Olimpico con il Cagliari. Recuperato per l'Inter, tornerà finalmente tra i convocati regalando a Sarri un'opzione in più per l'attacco. Davanti rimangono da valutare quotidianamente le condizioni di Immobile, out a Bologna e costretto a rinunciare alla convocazione dell'Italia. Ciro lavora in palestra, la speranza è che possa essere riaggregato la prossima settimana, quando mancheranno 3-4 giorni al match coi nerazzurri e l'ex Inzaghi. A Formello gli allenamenti proseguono senza gli otto nazionali, sono Milinkovic, Marusic, Strakosha, Hysaj, Acerbi, Akpa Akpro, Muriqi e Raul Moro. La doppia seduta di oggi ha previsto una sola sgambata sul campo: stamattina la rosa ha lavorato esclusivamente al chiuso.

Pubblicato 07/10