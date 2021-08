FORMELLO - Lazio, la ripresa mercoledì: controlli previsti per Lazzari

FORMELLO - Controlli per Lazzari previsti per la giornata di domani. Il terzino spera di essersi fermato in tempo e di aver evitato lo stiramento muscolare al polpaccio destro. Lo accerteranno gli esami strumentali che effettuerà a breve. La rosa si ritroverà a Formello mercoledì, Sarri ha concesso tre giorni interi di riposo. Il lavoro nel centro sportivo non prevederà naturalmente la presenza dei calciatori convocati dalle nazionali. Sono Acerbi e Immobile (Italia, Lazzari depennato per lo stop), più Milinkovic (Serbia), Strakosha e Hysaj (Albania), Muriqi (Kosovo), Akpa Akpro (Costa d'Avorio), Marusic (Montenegro) e Kamenovic (non ancora tessero, chiamato dalla Serbia Under 21). Basic, tra i nomi delle "riserve" della Croazia. Sotto osservazione anche le condizioni di Luiz Felipe, escluso dal match con lo Spezia per un affaticamento al polpaccio sinistro. Il brasiliano dovrà sfruttare la sosta per rimettersi in condizione.