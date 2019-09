FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: Lazzari torna con l’Inter

FORMELLO - La ripresa di mattina (ore 11) per scaricare le tossine del posticipo con il Parma. Da martedì si comincerà a pensare al turno infrasettimanale. Dove Inzaghi rilancerà Lazzari dal primo minuto e forse anche Bastos, titolare in Europa League e a Milano contro l’Inter nella scorsa stagione (0-1, gol di Milinkovic). Le prove scatteranno direttamente alla vigilia della sfida di San Siro. Intanto per domani è previsto il primo allenamento settimanale con la rosa divisa in due gruppi (chi ha giocato e chi è rimasto a riposo col Parma).

Pubblicato alle 01:00