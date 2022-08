Formello, Sarri richiama la Lazio agli ordini: domani la ripresa e Patric...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato anche il mini ritiro tra la Germania e l'Austria, la Lazio è pronta a tornare a Formello. La squadra targata Sarri ha fatto rientro nella Capitale sabato sera, qualche ora di riposo per i biancocelesti dopo il carico di lavoro effettuato tra Auronzo di Cadore e le amichevoli con il Genoa (Grassau, Germania) e il Qatar (Salisburgo, Austria). Da domani infatti, la squadra si riunirà presso il Training Center di Formello per effettuare la sessione d'allenamento nel pomeriggio. Nella rosa dovrebbero essere tutti i disponibili, dubbi invece per Patric che anche nell'amichevole di sabato scorso ha dato forfait. Il difensore spagnolo è alle prese col solito problema al ginocchio, andato in iperestensione come confidato da lui stesso in conferenza sotto le Tre Cime di Lavaredo. Da capire se il centrale sarà a disposizione del tecnico a partire già da domani o se effettuerà solo terapie. Attenzione però, perché proprio domani ci sarà un'ospite speciale o meglio, un nuovo compagno di squadra. Matias Vecino è infatti già atterrato a Roma dove oggi ha svolto le consuete visite mediche tra la Paideia e l'Isokinetic. Tutto pronto dunque, la Lazio sta per partire, con il campionato sempre più vicino.