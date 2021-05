Formula 1 | Monaco, pole position con incidente della Ferrari con Leclerc

Sono terminate da poco le qualifiche del Gp di Monaco. Tre sessioni combattutissime e intrise di colpi di scena: come spesso capita nel Principato un sabato per cuori forti. Alla fine a spuntarla in pole position è stato Charles Leclerc nonostante il botto finale e la bandiera rossa. Si teme per il cambio della Ferrari >>> Clicca qui per leggere le parole di Leclerc fra felicità e preoccupazione