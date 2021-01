Formula1, Leclerc positivo al Covid: "Solo sintomi lievi, sono in isolamento" - FT

Il Covid colpisce ancora il mondo dello sport, questa volta a risultare positivo è il pilota della Ferrari Charles Leclerc. A comunicarlo è stato proprio il monegasco tramite una storia su Instagram: "Ciao ragazzi spero stiate bene. Volevo comunicarvi che sono risultato positivo al Covid-19. Sono sottoposto a controlli regolari in base al protocollo del mio team. Sfortunatamente ho scoperto di essere entrato in contatto con un caso positivo e mi sono immediatamente auto-isolato, comunicandolo a tutti i miei contatti stretti. Il tampone che ho fatto subito dopo è risultato positivo. Rimarrò in isolamento nella mia casa di Monaco in accordo con le regole delle autorità sanitarie".