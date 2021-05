Four Four Two, la Top 50 degli allenatori di quest’anno: la posizione di Inzaghi

La stagione 2020/21 è agli sgoccioli. Praticamente tutti i verdetti sono stati dati e mancano pochissime posizioni da assegnare in giro per l'Europa. Per Four Four Two è già tempo di tirare le somme. La nota rivista sportiva inglese ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori di quest'anno. Sul podio ci sono Guardiola, Conte e Simeone. Al nono posto Gasperini seguito da Pioli al 17esimo posto, Gattuso al 22esimo, Simone Inzaghi al 28esimo e De Zerbi al 40esimo. Fuori dalla Top 50 Andrea Pirlo.