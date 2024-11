Francia, Guendouzi: "Con l'Italia ci siamo presi la rivincita, volevamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia ha battuto l'Italia a San Siro e si è presa il primo posto nel girone che, fino a ieri, era occupato daglia azzurri di Spalletti. Una sfida intensa in cui sono affrontati tra gli altri Rovella e Guendouzi, per la prima volta nei panni di rivali e non di compagni di squadra. Proprio il francese è intervenuto ai microfoni dei media locali per commentare il successo, queste le considerazioni: "È stata una grande serata con una grande vittoria. Ci sono molti aspetti positivi, stiamo finendo in bellezza, non è da tutti finire in testa a un gruppo con Belgio e Israele. Abbiamo giocato una grande partita tutti insieme, difendendo insieme dal primo all'ultimo minuto con un nuovo assetto tattico".

"Se continuiamo su questa strada, possiamo fare grandi cose in futuro. Volevamo fare ammenda per la sconfitta dell'andata. È una vittoria meritata. C'è orgoglio? Sinceramente non è questo il motivo per cui vogliamo scaldarci, ma è vero che la sconfitta in casa ci ha dato un senso di rivincita. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto stasera. Sì, il 2024 è un anno positivo. Non era facile finire in testa al gruppo, e poi c'è la semifinale di Euro...”.

