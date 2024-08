Frosinone - Lazio, si scaldano gli animi in campo: entrano Baroni e Bianchi

Sembra tutto fuorché un'amichevole. Il primo tempo di Frosinone - Lazio termina tra colpi duri, mini risse e forti proteste. Prima il protagonista è Guendouzi, preso di mira dalla curva gialloblù e successivamente dai ciociari in campo. Allo scadere, poi, un brutto intervento su Zaccagni riaccende la miccia. Vanno tutti contro Kvernadze, autore del fallo. La situazione capitola in poco tempo: oltre allo staff medico, corrono sul prato verde i dirigenti dei padroni di casa e soprattutto quelli biancocelesti. Derkum, Bianchi e Baroni provano a dividere il gruppo protestando contro l'arbitro e non solo. Gli spalti sono una bolgia. Il clima è tutt'altro che sereno e tranquillo.