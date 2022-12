Funerali Mihajlovic, la figlia Viktorija ringrazia i tifosi della Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un semplice grazie. Una parola che apparentemente può sembrare banale e scontata, ma in questo caso è piena di gratidudine e affetto. Viktorija Mihajlovic ha apprezzato l'omaggio fatto dai tifosi della Lazio per suo papà Sinisa durante i funerali avvenuti questa mattina presso la basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. I sostenitori biancocelesti hanno esposto fuori la chiesa uno striscione e intonato il coro in suo onore. Su Instagram è stato postato il video del momento con l'aggiunta di un cuore bianco, a simboleggiare la purezza, e la parola "grazie". Un amore, quello tra la famiglia Mihajlovic e il popolo laziale, che non finirà mai.