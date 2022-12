Funerali Mihajlovic, il saluto degli Ultras Lazio: "Mai ti dimenticheremo" - FOTO & VIDEO

La Curva Nord saluta Sinisa Mihajlovic. Non potrà farlo con uno striscione esposto sugli spalti dell'Olimpico, vista la sosta del campionato, ma lo farà direttamente dalla basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma. Gli ultras della Lazio, presenti all'esterno della chiesa, hanno omaggiato il guerriero serbo che ha sempre difeso questa squadra e i colori biancocelesti senza mai nascondere la sua fede. Intorno alle ore 12 è stato inoltre srotolato un lunghissimo striscione che mostra una frase estremamente toccante: "Sinisa, non sarai dimenticato. Onore a chi gli amici non ha mai rinnegato".

