FUT 22 | FIFA: 1st week terminata. Immobile-Marusic top, Akpa sorpresa, L.Alberto flop

La prima settimana di gioco di FUT22, versione online di FIFA, è quasi archiviata. La rosa della Lazio, non competitiva al momento tranne che per alcune carte, ha riservato comunque due "exploit". Ciro Immobile e Adam Marusic sono infatti fra le carte più usate dai giocatori online in questa 1st week di approccio al gioco, in cui risulta importante massimizzare da subito i risultati per "monetizzare" nelle competizioni. L'attaccante della Lazio, quotato 87, è d'altronde il più forte della rosa della Lazio. Adam Marusic invece ha negli anni "scalato" la classifica di rendimento. Ruolo terzino destro, il montenegrino ha un valore complessivo di 79, veloce e "massiccio". Flop invece per Luis Alberto che ha un indice di gradimento di -52. Troppo lento lo spagnolo nella nuova versione, si dovrà attendere qualche carta IF per la sua "resurrezione" virtuale. Utilizzati molto spesso, con feedback positivi, anche Lazzari e Akpa-Akpro. Il centrocampista, tornato nella categoria "Oro", è molto più utilizzato di Lucas Leiva essendo un CDC estremamente rapido.