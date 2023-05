Gaia, moglie di Inzaghi: "Durante le partite sto male. Non abbiamo vita sociale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Gaia Lucariello, ospite delle colonne di Diva e Donna, ha parlato anche dello stile di vita che Simone Inzaghi, suo marito, conduce sin dal suo arrivo a Milano: "Siamo dei privilegiati. Simone è pagato benissimo per fare il lavoro che ama, ma questo non toglie che la tensione sia altissima. Io durante ogni partita sto male, sto fisicamente male. Parlo di calcio con mio marito, sono molto coinvolta, sono il suo supporto e la casa è il suo rifugio". Poco il tempo dedicato accanto alla famiglia da parte del coach nerazzurro: "Non facciamo vita sociale, per Simone uscire la sera significa scendere al bar sotto casa per incontrare alcuni amici, ma dalle 19.30 è già di ritorno. Non succede mai che mi dica: 'Esco a cena con degli amici'. La sera ci dedichiamo ai figli, guardiamo una partita, vediamo un film, poi andiamo a letto presto".