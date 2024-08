GALLERY | Lazio Women - Roma, l'esordio in Serie A: le foto a cura di LLSN

Buona la prima per la Lazio Women che nel giorno del debutto in Serie A ha sfiorato l'impresa contro la Roma campione in carica. Le biancocelesti sono andate sotto col gol di Giacinti, ma Le Bihan allo scadere del primo tempo ha riportato il risultato in parità riaprendo la sfida. Alla ripresa è arrivato il raddoppio per le padrone di casa con la rete di Castiello, poi la beffa al 92'. Linari con un gol incredibile ha ristabilito il pari impedendo alle ragazze di Grassadonia di conquistare i primi tre punti della stagione.

