Garlaschelli: “Immobile giocatore straordinario. Lazio? Se non vinci con il Crotone...”

Ai microfoni di Radiosei Garlaschelli ha parlato di Immobile e della Lazio: "Immobile è un giocatore straordinario, ha fatto tantissimo gol, la Scarpa d'Oro è meritatissima. Non so i reali motivi della sua differenza di rendimento tra Lazio e Nazionale. E' un giocatore che ormai ha un'esperienza importante anche nelle competizioni contenentali, ritengo sia più una questione tra lui e Mancini. Il momento della Lazio? Continuo a credere che se la Lazio ha la possibilità di far giocare i suoi titolari è una cosa, viceversa le cose cambiano. Gli ultimi acquisti non stanno aiutando, certo che se non dovesse arrivare il quarto posto sarebbe un problema. Crotone? Se non vinci questa gara allora vuol dire che tutto è finito, ciclo compreso".