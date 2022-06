Gascoigne: “Ecco cosa dissi a Zoff prima di lasciare la Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo tre anni in biancoceleste sotto la guida di Dino Zoff, allenatore e poi presidente, Paul Gascoigne saluta la Capitale. Il centrocampista inglese ha lasciato il segno alla Lazio, non solo per le giocate ma anche per i suoi colpi di testa che sono senza dubbio nei ricordi dei compagni e di chi all’epoca lo ha vissuto. Nel 1995 l’avventura con l’aquila sul petto si conclude, da qui inizia un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia dei Glasgow Rangers. A proposito del trasferimento, nel corso di un’intervista rilasciata a talkSport, il britannico ha rivelato: “Ricordo di aver parlato con Dino Zoff e di avergli chiesto quali fossero i club interessati a me all'epoca e lui mi rispose il Chelsea. Gli ho detto ‘Non ci vado, qual è l'altra?’, mi ha risposto ‘L’Aston Villa’. Gli dissi che non sarei andato nemmeno li e allora lui mi fece il nome dei Rangers. Uscendo dalla porta mi girai e dissi ‘Non vado al Queens Park Rangers’”.

RANGERS – “Sbattei la porta e dissi a Dino di farli venire subito. Ricordo che Walter Smith, allenatore dei Rangers, si presentò e disse ‘Lasci che le parli del club’. Ho detto 'no, lascia che ti dica cosa ho nel frigo’ e sono uscito con due Budweiser. A quel punto mi ha chiesto ‘Stai firmando vero?’”

GAZZA MANIA – “Ricordo di aver incontrato il presidente al piano superiore del campo e lui mi ha detto 'Hai visto fuori? Dà un’occhiata'. Ho guardato e ho visto tutti i tifosi, i miei capelli erano biondi mentre i loro erano tutti gialli. È stato fantastico"

