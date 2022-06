Lazio, Lotito: "Red Bull interessata? Tutte cavolate..."

Si vociferava in queste ore di una possibile offerta della Red Bull per acquistare la Lazio. A questo riguardo è intervenuto il presidente Lotito...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In queste ore in ambito Lazio circolava una notizia su un possibile interessamento dell'azienda Red Bull GmbH alla società biancoceleste. Sui social i tifosi hanno immediatamente espresso le proprie opinioni alternandosi tra la paura di una rivoluzione dell'immagine e della storia e l'entusiasmo per la potenza dell'azienda di bevande energetiche. A spegnere ogni possibile entusiasmo o polemica è stato il presidente Claudio Lotito ai microfoni di Notizie.com:"Cosa? Un’offerta della Red Bull per la Lazio? Sono tutte cavolate. Vere e proprie stupidaggini, lasciatele stare…”. Senza peli sulla lingua e in maniera diretta, dunque, il presidente biancoceleste ha smentito la notizia, ristabilendo l'ordine nell'ambiente.