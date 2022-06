Aborto, Carolina Morace: "Salto indietro di 50 anni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ha sconvolto tutto il mondo quanto accaduto nella giornata di ieri negli Stati Uniti dove la Corte Suprema ha annullato il diritto costituzionale all'aborto per le donne. Una decisione che farà molto discutere e che ha scatenato le reazioni della politica ma anche dello sport. A dire la sua è Carolina Morace, ex calciatrice e allenatrice della Lazio Women, che ha così scritto in un post su Twitter: "Un salto indietro di 50 anni per gli Stati Uniti che aboliscono il diritto all’aborto ma allo stesso tempo armano i minorenni!".