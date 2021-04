Genitori vs Influencer, Simone Inzaghi protagonista "involontario" del film: i dettagli

GENITORI VS INFLUENCER - Simone Inzaghi al fianco di Giulia De Lellis e Fabio Volo in un film? No, l'allenatore della Lazio non ha preso parte al film di Michela Andreozzi attualmente in rotazione su Sky. Anche non ha recitato nella pellicola, però, il mister piacentino è uno dei protagonisti involontari. La storia vede il contrapporsi di un padre professore, interpretato da Fabio Volo, molto protettivo nei confronti della figlia che invece è affascinata dal mondo del web e in particolare dalla regina delle influencer Eleonora, interpretata da Giulia De Lellis. Tra coincidenze e storie d'amore, il film regalerà emozioni e un lieto fine (senza spoilerare troppo). Tornando in ambito Lazio, l'adolescente del film si chiama Simone (con pronuncia alla francese Simòn, ndr) che, dopo la morte della madre, cambierà scuola. Dal primo giorno nel nuovo istituto il suo nome desterà curiosità. "Io di Simone conosco solo Simone Inzaghi della Lazio" diranno due compagni di classe della ragazza. Da allora e per tutto il film, gli alunni chiameranno la protagonista proprio Inzaghi come il tecnico biancoceleste.