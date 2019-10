Genk, il ds De Condè: "Con la cessione di Milinkovic abbiamo ricostruito la squadra"

Milinkovic, dopo essere approdato alla Lazio dal Genk, è cresciuto fino a diventare uno dei punti di riferimento della compagine biancoceleste. Un centrocampista considerato ormai come tra i migliori in Europa. Ai microfoni di SkySport, il ds del Genk (club che affronterà questa sera il Napoli in Champions League) Dimitri Condè ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "La cessione di Milinkovic è stato il punto di partenza per la rinascita del Genk. Con i soldi che abbiamo ricevuto per il suo cartellino abbiamo avuto la possibilità di ricostruire la squadra in un momento non positivo a livello finanziario per la nostra società".

