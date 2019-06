Genoa, Andreazzoli: “Dopo il 26 maggio volevo smettere e andare in bici"

In casa Genoa è giorno di presentazioni. Come spesso ha abituato un presidente fumantino come Preziosi, i rossoblu inizieranno anche questa stagione con una nuova guida tecnica. Si tratta di Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell'Empoli e non solo. Alla guida della Roma il 26 maggio 2013, infatti, c'era proprio il tecnico toscano. Tra le tante domande arrivate nella conferenza stampa di benvenuto, una l'ha portato anche ad esprimersi sull'argomento: “Ho avuto l'onore di affiancare Spalletti prima all'Udinese e poi alla Roma. Quando sono diventato il primo allenatore nel 2013 con i giallorossi, inizialmente ho raggiunto ottimi risultati, ma l'avventura è finita male con la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Avevo deciso di smettere e di andare in bicicletta, poi ho continuato e con l'Empoli ho trovato la mia soddisfazione personale”.

