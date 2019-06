Calciomercato Lazio, Palombi può restare in Serie B: ci pensa il Cosenza

CALCIOMERCATO LAZIO, PALOMBI PIACE AL COSENZA - Un po' a sorpresa, Simone Palombi non è stato riscattato dal Lecce. Non sono bastati i 9 gol in 30 partite, l'attaccante di Tivoli farà ritorno alla Lazio, per quella che, però, si prospetta essere ancora una volta una tappa di passaggio. A 23 anni, Palombi ha bisogno di giocare con continuità, e le pretendenti per lui non mancano. Il suo cartellino sarebbe potuto rientrare come contropartita in un'ipotetica trattativa di scambi con la SPAL per Lazzari, ma per ora questa eventualità appare accantonata. Più probabilmente, l'ex giallorosso potrebbe tornare un altro anno in cadetteria per trovare la definitiva consacrazione. Secondo la Gazzetta del Sud, infatti, il Cosenza starebbe pensando al laziale per rinforzare il reparto offensivo. Solo una suggestione, niente di più al momento. Ma il futuro di Palombi potrebbe scriversi ancora una volta in Serie B, la Lazio aspetta offerte.

