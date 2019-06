Calciomercato Lazio, blitz in Danimarca per Vavro: lo slovacco si avvicina

Ore calde sul fronte difensivo per la Lazio. Il calciomercato aprirà ufficialmente a breve, è tempo, dunque, di piazzare i primi colpi e iniziare a plasmare la rosa su cui dovrà lavorare Simone Inzaghi. Fin dal ritiro di Auronzo di Cadore il tecnico vorrà avere disposizione una grande fetta della squadra della prossima stagione, ecco perchè – secondo gianlucadimarzio.com – nella giornata di ieri i biancocelesti hanno inviato un proprio dirigente in Danimarca. L'obiettivo è quello di accelerare per portare nella Capitale Vavro, battendo la concorrenza di Atalanta e Roma, al momento relegate nelle retrovie. Lo slovacco vuole la Lazio, e Tare conta di poter chiudere l'operazione entro lunedì. Domani il centrale effettuerà le visite mediche con il Copenaghen, sarà l'occasione per parlare con il club del suo futuro. I danesi non hanno ancora individuato un sostituto, ma nel frattempo la prima offerta della Lazio è arrivata: 9 milioni più 1 di bonus, le parti si stanno avvicinando sensibilmente.

