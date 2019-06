Calciomercato, Fares verso il Sassuolo: alla Spal una contropartita

Fares è uno dei nomi accostati qualche tempo fa alla Lazio. Alla fine i biancocelesti sul mercato per la fascia sinistra hanno fatto scelte diverse, puntando lo spagnolo Jony. Sull'esterno della Spal dopo un interesse del Torino, si è mosso prepotentemente il Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il club di Squinzi è vicino a concludere l'operazione per 10 milioni cash più Babacar come contropartita. De Zerbi ha chiesto espressamente Fares, mentre Semplici ha bisogno di una punta a causa dei possibili addii di Paloschi e Antenucci. L'affare è ben avviato e le prossime ore saranno decisive per la conclusione.

