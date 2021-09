Genoa, biglietti gratuiti per il Verona: tifosi in coda dal primo mattino

Fin dal primo mattino, prima ancora della apertura, molti tifosi del Genoa si sono messi in coda davanti al negozio di gadget della società a Piccapietra per ottenere i biglietti gratuiti per la gara di domani al Ferraris contro il Verona. La nuova proprietà, il fondo americano 777, ha infatti annunciato ieri sera che l'ingresso sugli spalti sarà gratis. "Mi hanno detto che chi ha la tessera del tifoso deve venire qui per avere il biglietto - ha detto un uomo in coda -. Mi sembra una bella iniziativa per iniziare". Domani sera, i nuovi proprietari saranno allo stadio. In tribuna prenderanno posto Josh Wander, co fondatore della società 777, Juan Arciniegas e Andres Blazquez.

