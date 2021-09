Lazio, buon compleanno Ledesma: l'ex biancoceleste compie 39 anni!

A qualche ora dal termine della sfida contro il Torino, in casa Lazio non è solamente il momento di analizzare la sfida e di proiettarsi a quella contro la Roma di domenica pomeriggio. È anche il tempo di festeggiare. Non per una vittoria, bensì per il compleanno di uno dei maggiori protagonisti degli ultimi anni. Si tratta di Cristian Ledesma, che compie oggi 39 anni. Dal 2006 al 2015 con la maglia della Lazio, l'italo-argentino ha condiviso gioie e dolori con la squadra, diventandone capitano e primo tifoso. Dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, tanti auguri Cristian!

