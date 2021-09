Lazio, biancocelesti sempre in svantaggio nelle prime cinque giornate: il dato

Inizio di campionato in salita per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno conquistato 8 punti nelle prime cinque gare di Serie A, due vittorie due pareggi e una sconfitta, ma ciò che più balza all'occhio è un dato messo in evidenza da Lazio Page. La Lazio infatti si è trovata in situazione di svantaggio in tutte le prime 5 partite di campionato: c’è un solo precedente nella storia del club, e risale al 1935/36 (striscia che si interruppe alla sesta giornata). Anche con il Cagliari, dopo l'iniziale vantaggio, i biancocelesti si sono ritrovati sotto per 2-1 salvo rimontare con Cataldi nel finale.

Allo stesso modo insieme al Genoa i biancocelesti sono la squadra che ha segnato più "gol del pareggio", ben 4, conquistando 7 punti dopo aver subito il gol dello svantaggio.

