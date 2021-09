Stadi, Vezzali: "Lavoriamo per una capienza del 100% ma società facciano rispettare regole ai tifosi"

Gli stadi della Serie A hanno riaperto le loro porte ai tifosi, seppure con alcune limitazioni legate principalmente alla capienza. In questi giorni si sta lavorando per portarla dal 50 al 75% come confermato dal sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ospite del programma “Agorà” su RaiTre: “La situazione epidemiologica è migliorata e anche la vaccinazione sta andando bene. Sono dati forniti dal generale Figliuolo, col Cts ieri abbiamo discusso molto e c’è la volontà di aumentare la capienza degli impianti nell’ottica di arrivare al 100%".

Poi il monito: "C’è molta prudenza, le società di calcio facciano però rispettare le regole. Non bisogna vedere i tifosi ammassati in curva senza mascherine, devono rispettare le regole perché il nostro comportamento può influire sulla salute di tutti“.

