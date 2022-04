Genoa, Blessin punta la Lazio: "Concentrati sulla prossima gara"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo ko, da quando siede sulla panchina del Genoa, quello di ieri per il tecnico Alexsander Blessin. I liguri sono infatti usciti dal Bentegodi con una sconfitta siglata dalla rete di Simeone. Il tecnico tedesco però guarda già al futuro, ovvero al prossimo match di campionato contro la Lazio di mister Sarri, in programma domenica 10 aprile alle 12.30 allo Stadio Luigi Ferraris. "Un risultato deludente ieri, ma dobbiamo togliercelo dalla mente e concentrarci sul prossimo. I tifosi sono stati incredibili, come sempre. Grazie", questo il suo messaggio pubblicato su Instagram.