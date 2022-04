Genoa, due giocatori a rischio con la Lazio: i diffidati

Manca esattamente una settimana a Genoa - Lazio, gara valida per la 32° giornata di Serie A. Se nella squadra di Maurizio Sarri, sono tre i giocatori che devono far attenzione ad eventuali cartellini gialli, altrettanto sarà per il Genoa. Infatti nella partita contro l'Hellas Verona in programma lunedì alle 18:30, la squadra di Alexander Blessin avrà due giocatori diffidati. Si tratta di Davide Biraschi e Manolo Portanova. La squalifica infatti potrebbe costare molto per la gara in programma il 10 aprile contro la Lazio.