Genoa-Lazio, biglietti del settore ospite non ancora in vendita: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Lazio ha fatto sapere che non è ancora partita la vendita per il settore ospiti del match contro il Genoa, in programma domenica 10 aprile ore 12:30 a Marassi. Questa la nota: "La S.S. Lazio comunica che i tagliandi del settore ospiti della gara a Genova di domenica 10 aprile, non sono ancora stati messi in vendita. Si sconsiglia vivamente di acquistare altri settori. Comunicheremo prima possibile le modalità e i tempi della vendita da parte del Genoa".