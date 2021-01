Genoa - Lazio, i convocati di mister Inzaghi: Acerbi c'è, Correa manca - FT

A poche ora dal fischio d'inizio, si inizia a delineare la formazione che mister Inzaghi farà scendere in campo contro il Genoa. Sui propri account social la Lazio ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati dal tecnico piacentino per la trasferta ligure: in difesa torna Acerbi, che questa volta proverà a scendere in campo anzichè fermarsi al riscaldamento, mentre in attacco manca Correa, ancora alle prese con il problema al polpaccio.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu, Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pereira, Caicedo, Immobile, Muriqi.

