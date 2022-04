Genoa-Lazio, i tifosi biancocelesti ci saranno: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno di 48 ore al calcio d'inizio di Genoa-Lazio, match valido per la 32esima giornata di Serie A. Gara molto importante per entrambe le squadre in corsa ovviamente per obiettivi di classifica diversi. Procede a gonfie vele la prevendita per il match di domenica in programma alle 12:30. Sono stati già staccati oltre 11mila tagliandi per poter assistere alla sfida, numero che certamente salirà nelle prossime ore, come riporta Genoanews1983.it.

I TIFOSI BIANCOCELESTI - Per quanto riguarda il settore ospiti, i tifosi biancocelesti ci saranno. Fino all'ultimo l'apertura della trasferta è stata in dubbio, ma alla fine la vendita si è sbloccata permettendo ai laziali di raggiungere Marassi e sostenere la squadra. Al momento sono stati venduti mille biglietti, ma c'è ancora tempo affinché il dato cresca.