Genoa - Lazio, il consiglio di Cucchi: “Così va seguito il calcio estivo” - FOTO

La Lazio ieri ha subito una pesante sconfitta nella sfida contro il Genoa, l’amichevole disputata a Grassau si è conclusa 4 a 1 per i Grifoni. Resta l’amaro in bocca per la prestazione degli uomini di Sarri che, nonostante l’importanza della gara, non è rimasto affatto soddisfatto di quanto visto. Tramite il proprio profilo Twitter anche il giornalista Riccardo Cucchi ha voluto dire la sua sulla partita, queste le parole: “Il calcio estivo va seguito con leggerezza. Non è indicativo di nulla. Carichi di lavoro, fase di collaudo tattico, inserimento dei nuovi. Serve per sperimentare. Esprimere giudizi tassativi, nel bene e nel male, è fuorviante. Genoa - Lazio. Ma vale per tutte le partite”.

Il calcio estivo va seguito con leggerezza. Non è indicativo di nulla. Carichi di lavoro, fase di collaudo tattico, inserimento dei nuovi. Serve per sperimentare. Esprimere giudizi tassativi, nel bene e nel male, è fuorviante. #GenoaLazio . Ma vale per tutte le partite. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) July 28, 2022

